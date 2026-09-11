Improvisation & Performance

Improvisation wird oft zur Ideenfindung benutzt, um Teile davon für feste Choreografien zu verwenden. Wir aber wollen die choreografischen Möglichkeiten der Improvisation selbst während des Machens und Forschens entdecken.

Denn Improvisation entsteht durch innere und äußere Impulse und hat dadurch selbst eine innere Matrix und Struktur, auch wenn der Entstehungsprozess offen und spontan ist.

Dieser Workshop richtet sich an alle, die sich gerne mit Tanz, Theater und Performance beschäftigen.

Wir kreieren unser Material mit Bewegung, Stimme und Sprache und untersuchen die Impulse und den Input, die dazu führen, auf welche Art man sich bewegt, wie man die Stimme benutzt und wie man beides verbindet.

Ich begleite euch mit Übungen für Solos, Duos und in der Gruppe. Innerhalb des Workshops möchte ich euch dazu ermutigen, eigene Impulse und Ideen, also Aufgabenstellungen, für die Improvisationsstruktur zu entwickeln.