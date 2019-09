Feiner Jazz mit minimalistischer Besetzung. Joachim Walliser führt mit szenischen Elementen durch den Abend und liest Texte aus seinem neuen Buch »Improvisationen über Fragmente der Liebe«.

Das Publikum ist eingeladen zu knackigen Passagen, sphärischen Klängen und Soul-Balladen. Die CDs Greenland, Miracles und Journey to Sydney sind absolute Leckerbissen. Ein spannender Abend, in dem das Publikum anhand des Bühnenbildes Wünsche äußert und bestimmt, was als nächstes passiert. So entsteht ein Abend der Improvisation ohne festes Programm.

Impro pur! Klingt nach einem musikalischen Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.