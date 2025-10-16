Improvisations-Workshop mit Philipp Schiepek

Improvisations-Workshop für Einsteiger:innen und Fortgeschrittene mit Philipp Schiepek.

Du spielst ein Instrument und möchtest dich musikalisch freier ausdrücken? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich!

In entspannter Atmosphäre tauchen wir gemeinsam in die Welt der Improvisation ein. Du lernst einfache Methoden, spontan Melodien und Rhythmen zu entwickeln – ganz ohne Druck, mit oder ohne Vorkenntnisse im Jazz.

Eingeladen sind alle Improvisations-Begeisterten – auf Gitarre oder anderen Instrumenten. Wenn du Lust hast, Neues auszuprobieren und gemeinsam Musik zu machen, bist du herzlich willkommen!

Inhalte:

Grundlagen der Improvisation

Zuhören, Reagieren, Gestalten

Gemeinsames Spielen & Übungen

Austausch mit anderen Musiker:innen

Dauer: ca. 2 Stunden

Bitte bring dein eigenes Instrument mit.

Gib bei der Anmeldung kurz deine musikalischen Vorkenntnisse an.

Philipp Schiepek, vielseitiger Jazzgitarrist und Preisträger des Bayerischen Kunstförderpreises 2024, begeistert mit seiner einzigartigen Klangsprache zwischen Klassik und Jazz. “Mit wenigen Tönen eine ganze Welt an Imagination zu eröffnen, das ist nur wenigen gegeben, Schiepek kann das, die ganze Fülle eines Sommertages heraufbeschwören.” (Jazzpodium)

Anmeldung unter viola.wenk@ansbach.de