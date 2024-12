Improvisationstheater mit Kanonenfutter

Die wilde Impro-Show von Kanonenfutter

Ihr wisst nicht, was da mit aller Macht auf euch zukommt - ist aber nicht schlimm, denn: Wir wissen es auch nicht! Aber umso schneller pumpt das Adrenalin durch die Adern unserer Schauspielenden, wenn sie nach euren Vorgaben die brenzligsten Szenen aus dem Ärmeln schütteln müssen, nur um mit Hilfe epischer Chansons, absurder Wendungen und unglaubwürdiger Stunts dafür zu sorgen, dass die Geschichte nochmal gut ausgeht - oder auch nicht! So oder so: Es wird komisch, dramatisch und anders als man denkt! Erlebt mit uns, was passieren wird bei.... 5 4 3 2 1 Los!

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Improvisationstheater ist eine ganz besondere Form des Theaters, in dem alles, was auf der Bühne passiert aus dem Moment heraus entsteht. Und niemand kann sagen, ob die Sache nochmal gut ausgeht… Nur eins ist sicher: Es wird spannend, herzzerreißend und brüllend komisch! So wissen wir jetzt schon: Was an diesem Abend in Schorndorf passieren wird, wird einzigartig sein - also sei dabei!