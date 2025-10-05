Improvisierte Musik trifft auf deutsch-dänische Lyrik

Haake Festival - Zwischenwelten

Kunstzentrum Karlskaserne Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg

Improvisierte Musik trifft auf deutsch-dänische Lyrik, alte Sagen auf neue Worte, Konzipiertes auf Entstehendes. 

 Das Freiburger eineArtEnsemble und die deutsch-­ dänische Lyrikerin Liv Thastum begegnen sich in einem mehrsprachigen Klang­geflecht, im Grenzraum zwischen Realität und Fiktion.  

Im Anschluss gibt es einen gemeinsamen Sonntagsbrunch im Foyer organisiert vom Flint Ludwigsburg.      

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Freitag 3.10. 14–18 Uhr

Samstag 4.10. 14–18 Uhr

Sonntag 5.10. 12–18 Uhr und während der Aufführungen      

