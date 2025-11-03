Achtung eine Durchsage – Musik, Tanz und Community im Frapé Aalen

Am Freitag, den 28. November 2025, lädt die Aalener Band THE IMPRUDENCE zur neuesten Ausgabe ihres Kultformats IMPRUDANCE ins Frapé Aalen ein. Der Abend verspricht ein genreübergreifendes Live-Erlebnis mit drei Bands und zwei DJs – ein Fest für Musikliebhaber und Tanzbegeisterte.

Den Auftakt macht die Band SLOW DOWN mit einer kraftvollen Mischung aus Rock, Grunge und Pop. Im Anschluss übernehmen die Gastgeber THE IMPRUDENCE selbst die Bühne und bringen ihren unverwechselbaren Akustik-Indie-Sound mit. Den Abschluss des Live-Programms liefert das UNORDNUNGSAMT aus Würzburg mit energiegeladenem Punkrock im Balkanstyle und multitalentierter Besetzung.

Für die nächtliche Clubatmosphäre sorgen DJ Heinz (Disco Pub) und Chris Ritter (Sox), die mit ihren Sets tief in die Aalener Musikgeschichte eintauchen.

Veranstaltungsdetails:

• Ort: Frapé Aalen

• Datum: Freitag, 28. November 2025

• Einlass: 19:30 Uhr

• Beginn: 20:30 Uhr

• Eintritt: 15 EUR (Abendkasse)

• Ende: In den frühen Morgenstunden