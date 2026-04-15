Impulsvortrag: Stark bleiben in belastenden Zeiten – warum Selbstfürsorge kein Luxus ist

Wer ständig für andere da ist, übersieht leicht die eigene Grenze. In diesem Impulsvortrag erfahren Sie, warum es so entscheidend ist, sich selbst wieder bewusst in den Mittelpunkt zu rücken – gerade dann, wenn berufliche oder private Belastungen hoch sind. Mit eindrücklichen Beispielen aus der Welt der Einsatzkräfte und leicht nachvollziehbaren Denkanstößen wird deutlich: Resilienz ist kein abstraktes Konzept, sondern eine Haltung, die jeder Mensch entwickeln kann. Der Vortrag macht Lust, weiter einzutauchen – etwa im praxisnahen Workshop mit konkreten Methoden für den Alltag (siehe Kurs-Nummer: 261-1803L). In Kooperation mit der vhs Gerlingen.