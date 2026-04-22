Vom 5. bis zum 10. Mai 2026 wird Stuttgart täglich von 10–23:30 Uhr zum zentralen Treffpunkt für Animationsfilm, Filmschaffende und Publikum. Beim ITFS trifft erneut internationale Animationskunst auf regionale Kreativszene, Filmbildung und Branchenförderung.

Das ITFS feiert künstlerische Animation in all ihren Facetten – von Wettbewerben und kuratierten Filmprogrammen bis hin zu Workshops, Talks und Open-Air-Screenings.

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Scherenschnitt-Technik. Damit würdigt das ITFS die Filmpionierin Lotte Reiniger und feiert das 100-jährige Jubiläum des ältesten erhaltenen abendfüllenden Animationsfilm DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED.

Gezielte Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Bildungseinrichtungen gibt es bei Young ITFS: Filme, Workshops, Mitmachangebote und pädagogische Formate vermitteln Wissen und laden dazu ein, Animationsfilm aktiv zu erleben, zu hinterfragen und kreativ zu werden.

Veranstaltungsorte

Innenstadtkinos Stuttgart, Open Air auf dem Schlossplatz, GameZone in der Staatsgalerie