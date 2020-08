In 80 Tagen um die Welt

„Ich bin stets reisefertig!“

Wir schreiben das Jahr 1872. Die Welt wird kleiner: In Amerika fährt die erste transkontinentale Eisenbahn, in Ägypten wird der Sueskanal fertiggestellt, auf dem indischen Subkontinent wächst das Schienennetz zusammen. Deshalb wagt der britische Gentleman Phileas Fogg, von Natur aus Spieler, die unerhörte Wette, einmal um die ganze Welt zu reisen - undzwar in genau 80 Tagen. Ohne lange zu fackeln, brechen er und sein Diener Passepartout auf. Zu dumm nur, dass gleichzeitig in die Bank of England eingebrochen wird. Kaum in Ägypten angekommen, fallen die beiden eiligen Gestalten mit dem vielen Geld im Reisesack dem Detektiv Fix auf, der sich fortan an ihre Fersen heftet… Per Dampfer, Eisenbahn, Postschiff und auf Elefantenrücken beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Der Text von Science-Fiction-Pionier Jules Verne (1828–1905) ist mehr als bloß eine Abenteuergeschichte: Immer schwingt auch die Kolonialmentalität des ausklingenden 19. Jahrhunderts mit, die Europa als Mittelpunkt des vorherrschenden Weltbildes setzt. Eine Gelegenheit, diese Geschichte mit heutigen Augen zu betrachten und sich zu fragen, was für eine Welt das eigentlich ist, die da in 80 Tagen umrundet wird.