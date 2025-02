Eine fantastische und traumwandlerische Reise zu exotischen Schauplätzen beginnt, wenn das Ensemble Persona einlädt zu dem Stück „In 80 Tagen um die Welt“ nach Jules Vernes großem Romanerfolg. Artisten und Zirkuselemente bereichern dieses Schauspiel-Spektakel der Extraklasse.

Der wagemutige Gentleman Phileas Fogg geht in seinem Londoner Club eine riskante Wette ein: Er will in 80 Tagen die Welt umrunden. Gemeinsam mit seinem Diener Passepartout begibt er sich auf eine fantastische Abenteuerreise, immer verfolgt von Inspektor Fix, der die beiden um jeden Preis zu stoppen versucht. In Indien retten sie die junge Witwe Aouda, die sie daraufhin auf der weiteren Reise begleitet. Auf Dampfern, Eisenbahnen und Elefantenrücken, durch das Dickicht der Metropolen und über alle Ozeane hinweg liefern sie sich einen rasanten Wettlauf gegen die Zeit.

Mit diesem schillernden Spektakel voller Poesie, erschienen im Jahr 1873, stellt Jules Verne mit Leichtigkeit, Witz und Raffinesse zentrale Fragen an unsere moderne Existenz.

Die ganze Welt ist ein Zirkus, sagt Fogg im Stück. In dieser Inszenierung ist Fogg eine Lady – und Zirkusdirektorin. Stimmig spielt das Ensemble durch artistische Elemente wie Kontorsion und Akrobatik mit der Magie der Manege.

Das Ensemble Persona hat es sich zum Ziel gesetzt, mit präziser Sprachhandhabung und klarer Spielweise den Reichtum großer Texte in all seinen poetischen und humorvollen Facetten berührend zu transportieren.

Ein bemerkenswertes Theaterensemble! urteilt der Bayerischer Rundfunk. Die Aufführung In 80 Tagen um die Welt entsteht in Koproduktion mit dem Scharoun Theater Wolfsburg.