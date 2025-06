In Absprache - von Chaos-Konferenzen und Richtungsentscheidungen

Das LTT-Labor hat sich damit beschäftigt, wie man Absprachen treffen kann aber auch damit, worüber man mehr sprechen sollte und was eigentlich wichtig ist.

Der Rücken gerade, der Blick aufmerksam, der Stift bereit, die Unterlagen sortiert: So sitzen sie. Und warten. Auf die Rede, den wichtigen Input, die Vorgabe der Richtung. Doch die Gedanken schweifen ab. Hat das hier meine Aufmerksamkeit wirklich verdient? Wofür will ich mich eigentlich einsetzen? Wo ziehe ich Grenzen und wer oder was begrenzt mich? Was ist mit dem guten Leben für alle?