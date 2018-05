In aller bester Gesellschaft: Elektronische Maskerade x Hartgas

× Erweitern In aller bester Gesellschaft

Good Sounds and Good Vibes verbreiten sich über Heilbronn.

Am 9. Juni. 2018 feiert das Event „In aller bester Gesellschaft“ seine Premiere im Einstein in Heilbronn.

Dort treffen die Jungs der elektronischen Maskerade auf die Jungs von Hartgas, welche Ihre Talente fusionieren und ein spektakuläres OPEN AIR Event auf die Beine stellen.

An diesem Tag wird die Kätchenstadt zum Epizentrum der elektronischen Musik, welches Feierwütigen, Geniessern, Szenemenschen und die, die es werden wollen, ein OPEN AIR der extra Klasse darbietet. Das Motto der Veranstaltung lautet »Das zusammen zu bringen was zusammen gehört!«.

Hier trifft melodischer House auf harten Techno und schafft kombiniert etwas ganz Großes.Von den Jungs der elektronischen Maskerade sind u.a: A.M. und Bukalemun sowie von Hartgas: Bvffes und Schoenlocker an den Decks. Natürlich sind Kendel, Lex Bär, La Maka, Kevin Bolz und Carlo Italy auch mit von der Partie.

Nachdem Hartgas vor zwei Jahren in der Heilbronner Technoszene erschienen ist, füllen sich die Clubs massenweise. Das Ziel der Jungs? Den Club abzureißen und zu feiern als gäbe es kein morgen. Schnell ist klar, der Name ist Programm.

Dieses OPEN AIR ist DAS Auftakt Event für jeden Liebhaber der Techno/elektronischen Tanzmusik.

Für alle, die nach dem Event noch nicht genug geraved haben, geht’s im Bukowski-live bei der Afterhour munter weiter.

Karten gibt es bei Facebook, oder unter folgendem Link:

https://www.eventbrite.de/e/in-aller-bester-gesellschaft-open-air-tickets-46359787372?a=eac2