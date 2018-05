In Bester Gesellschaft w/ Kriegberg & Sayuri

Am 16.06.2018 treffen die Jungs von Südklang auf die Jungs aus dem Kowalski in Stuttgart. Aber Sie sind weit mehr als ein Resident Duo aus Dem Club überhaupt in Stuttgart. Kriegberg & Sayuri bewegen sich Schritt für Schritt zu einem Dj Act mit eigenem Sound und Stil. Sie verbringen viel Zeit im Studio und arbeiten an ihren kommenden Tracks, feilen an ihren Sets und probieren auch fleißig Hardware aus. Sound der Extraklasse trifft auf Sound der Extraklasse, seid gespannt, Bukalemun und La Maka freuen sich auf einen fetten Groove mit Kriegberg & Sayuri.

Kriegberg & Sayuri – zwei DJs und Produzenten, die sich dazu entschließen, ihren eigenen Akzent in die elektronische Szene zu setzen. Mit basslastigem und multikulturellem Tech-House, fahren sie frischen Wind durch die Clubs sowie Festivals und haben mehr als einmal bewiesen, dass sie wissen, was ihr Publikum möchte. Verstellt wird sich dabei nicht – weder in ihren Sets, noch im Studio, wo die Musik aus eigener Feder entsteht.Die Vorliebe zu cleanen Percussions und ausgiebigen Drums trifft dabei auf treibende Basslines und pusht stetig nach vorne. In ihren Mixes werden sie zu Storytellern, die die Crowd auf eine Reise durch die Tiefen ihrer Musik mitnehmen. Ohne sich dabei starr auf die Spieler zu konzentrieren, sondern ihre Leidenschaft teilen und sie dadurch nach außen tragen.