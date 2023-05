In den Dächern von Bronnbach

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen bei dieser Führung ganz neue Einblicke in das Kloster Bronnbach – es geht hinauf in den Dachstuhl.

Der spätromanische Dachstuhl in Bronnbach, der um das Jahr 1200 errichtet wurde, war zwar schön, aber auch schadensträchtig: In den Jahren 1424 bis 1426 mussten mit einem neuen Dach, dem so genannten „hoche werck“, schwerwiegende Bauschäden beseitigt werden. Das hierbei entstandene gotische Tragwerk und die aufwendigen Holzverbindungen zeigen in beeindruckender Weise die Zimmermannskunst des Mittelalters. Noch mehr Wissenswertes erfahren Sie bei der Dachstuhlführung mit Gästeführer Kurt Lindner.

In den Dachstuhl gelangt man über eine steile, schmale Turmtreppe. Daher ist die Führung nicht barrierefrei.

Anmeldung unter Tel. 09342/935202020 oder an info@kloster-bronnbach.de