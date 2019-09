Musik ist wie Malerei fürs Ohr: Mit teils dunklen, teils hellen Farben kann sie Bilder zeichnen, Geschichten erzählen und fantastische Welten erzeugen.

Im Konzert wird das Tübinger Saxophon-Ensemble diese Analogie wörtlich nehmen. Denn »... in den Farben der Musik« ist mehr als nur ein farbenfrohes und abwechslungsreiches Programm klassischer Musik. Das renommierte Ensemble nimmt sich nicht weniger vor, als den ehemaligen Generatorenraum des Kulturwerks in ein großes Kunstwerk zu verwandeln. Mit stimmungsvollen Lichtszenen tauchen die Zuhörer in die Welt hinter der Musik ein und entdecken dabei auch neue musikalische Farben: vom intensiven Rot eines norwegischen Sonnenaufgangs bis hin zu bunten Blumenmeeren aus feenreichen Phantasiewelten.

Zum Ensemble: Mit der Mission, das Saxophon als klassisches Instrument bekannter zu machen, gründete sich 1997 das Tübinger Saxophon-Ensemble. Der vielseitige und einzigartige Klang des Ensembles begeistert seitdem nicht nur Zuhörer in der Region, sondern überzeugt auch bei internationalen Wettbewerben, etwa in New York, Wien und Sydney.