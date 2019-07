Frivol und witzig geht es zu in der Berliner Bar zum Krokodil, flirrend und rauschhaft. Der erste Weltkrieg ist endlich vorbei in Deutschland, der Lebenshunger an jeder Ecke spürbar. Und doch ist es ein Tanz auf dem Pulverfass. Die Revue „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“ begleitet acht Figuren durch die turbulenten Zwanziger Jahre, auf der Suche nach Glück, Liebe und Rausch.

Nach der gefeierten Uraufführung im letzten Sommer ist die musikalische Revue von Intendant Christian Doll und dem Komponisten und Musikalischen Leiter Heiko Lippmann erneut auf der Großen Treppe zu erleben.