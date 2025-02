In der Hasenschule

Eine fröhliche Geschwistergeschichte ab 4 Jahren

"Du bist einfach zu klein", sagt Max zu seiner Schwester. Max Langohr ist fünf Jahre und darf schon in die Schule gehen. Seine kleine Schwester Martha beneidet ihn darum. Sie möchte auch schon groß sein und das machen, was Max machen darf. So folgt Martha ihrem Bruder in die Schule. Dort lernt sie einiges über gesunde Ernährung und vor wem sich ein Hase in Acht nehmen sollte. Max gefällt der Ausflug seiner Schwester so gar nicht. Das ändert sich aber, als der Jäger auftaucht und Martha überraschende Tricks anwendet, um den furchteinflößenden Jäger zu überlisten. Die fröhliche Geschichte wird erzählt mit Handpuppen, Tischfiguren und einer Hasenlehrerin und weckt die Vorfreude auf die Osterzeit und den Schulanfang für Vorschüle.