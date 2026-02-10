In der Ruhe liegt die Kraft!

Du bist herzlich eingeladen, in diesem Kurs dem hektischen Alltag zu entfliehen und Momente der Stille zu genießen.

Durch gezielte Entspannungstechniken, geführte Meditationen, Atem- und Achtsamkeitsübungen lernst du den Stress abzubauen und neue Energie zu tanken. Die Kursleitung lässt dabei ihre Erfahrungen mit Klangschalen, autogenem Training und progressiver Muskelentspannung einfließen. Du lernst, wie du Entspannung im Alltag integrieren kannst und gönnst dir eine Auszeit für Körper, Geist und Seele!