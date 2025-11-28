Die Patati-Patata-Theatergruppe "Theater für Alle" spielt erste Ausschnitte ihres neuen interkulturellen Stückes "In der WunderBAR", einer Eigenproduktion von Menschen von hier und dort.

Die WunderBAR ist eine gemütliche Szenekneipe, Treffpunkt der unterschiedlichsten Menschen, ein Mikrokosmos. Eigentlich möchten die Besucher*innen der WunderBAR ein Theaterstück erarbeiten, das interkulturell, politisch, aktuell ist. Entscheidungen sollen demokratisch gefällt werden. Doch das ist alles nicht so einfach und so entwickelt sich die scheinbare Stückfindung zu einem Ausflug, zu einer Demonstration gegen rechts, einer Auseinandersetzung mit KI, zu Diskussionen über aktuelle Politik, über Frieden, Freiheit, Demokratie. Alles kompliziert? Nicht vergessen, wir sind in der WunderBAR – träumen erlaubt. Wunderbar!