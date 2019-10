Ein Reagenzglas glüht im Dunkeln, ein Kind fiebert. Es träumt. Das Theater verwandelt sich in ein fantastisches Labor: Die Mediziner Paul Ehrlich und Emil von Behring forschen ohne Unterlass.

Sie suchen einen Impfstoff gegen die gefährliche Krankheit Diphtherie. Das letzte Mädchen braucht Hilfe. Einer der beiden Forscher wird später als »Retter der Kinder« in die Geschichtsbücher eingehen. Doch noch singt die Königin der Bakterien ihr grausames Lied und zieht das Mädchen in ihren Bann. Was wird die Lösung sein? Mit diesem Auftragswerk, ausgezeichnet mit dem KinderStückePreis der Mülheimer Theatertage, hat Oliver Schmaering eine leidenschaftliche Hommage an die Wissenschaft geschrieben. Von Chor bis Clown zieht »In dir schläft ein Tier« alle Theaterregister und beweist, dass Forschung alles andere als langweilig ist.

Publikumsgespräch im Anschluss an die Vorstellungen.