In Dying Lights

In Dying LightsIn Dying Lights ist eine fünfköpfige Formation aus Hessen, die eine Mischung aus progressivem Melodic Death Metal und Metalcore spielt. Kräftige Shouts und einprägsamer Clean Gesang werden getragen von dominanten Gitarrenriffs, fetten Breakdowns und auch ruhigen Keyboardpassagen. Im Hintergrund wütet stets ein Gewitter auf dem Schlagzeug. Ihre Mission ist die Welt zu durchstreifen und einen Haufen Asche zu hinterlassen, wo vorher noch eine Bühne stand. Wer also nicht nur Lust auf Headbangen hat, sondern sich so richtig im Moshpit austoben will, sollte die Truppe nicht verpassen!

CorbianMassenunterhaltungswaffe Corbian.Vorsicht: lässt Fans nachhaltig strahlen!Ein Geschnetzel aus klirrender Kälte, bissiger Kompromisslosigkeit und ein erhabenes Spektrum komponistischen Beischlafs.Seit 2014 führen Corbian ihre Treibjagd auf die unbefleckten Seelen der Gesellschaft, um sie in ihrem explosiven Mündungsfeuer der Ekstase zu züchtigen.Zu ihrem Erstwerk „Supremacy of Fire“ schrieb der Metal-Hammer:„Blast-Beats und Grooves, schwarz-morbide Anstriche, zünftige Mosh-Salven und süffige Soli [..] Das Debut-Album macht einen heidenspaß!“Noch Fragen?

Ed Is Dead:Schweißtreibender Hardcore mit "Faust ins Gesicht"-Feeling aus Schweinfurt

UnbesiegtZwischen April und Juni 2016 veröffentlichte die Würzburger Crossover-Core Band „Unbesiegt“ ihre ersten Demoaufnahmen und veröffentlichte am 15.12.2017 ihre erste EP „Abtauchen“. Der Sound von „Unbesiegt“ zeichnet sich vor allem durch die deutschsprachigen gefühlsvollen Texte, die mit einer Prise Derbheit untermalt werden und zweistimmigen, harten Gitarrenriffs, aus. Die Stimme von Sänger Kito ist sehr facettenreich und wechselt zwischen Screams, rauem und klarem Gesang.