× Erweitern In Extremo

Das Jahr 2017 war wieder mit etlichen Höhepunkten für die Band IN EXTREMO gespickt. Neben zahlreichen Festivals und Hallenshows spielte die Band u.a. ihre 1000ste Show auf dem diesjährigen Summer Breeze und brachten zudem eine ganz besondere Werkschau auf den Markt: Auf der Best Of-Zusammenstellung „40 wahre Lieder“ haben IN EXTREMO 40 handverlesene Song-Highlights aus über zwanzig zügellosen Jahren Bandhistorie auf einem opulenten 2CD & 3DVD bzw. 2 Blue Ray-Package zum ultimativen Greatest Hits-Rundumschlag vereint, inkl. der kompletten Liveshows vom 20. Jubiläum der Band auf der Loreley 2015. In Extremo – die Rockband, die neben E-Gitarre, Bass und Schlagzeug auch unkonventionelle Instrumente hauptsächlich mittelalterlicher Herkunft einsetzt wie Drehleier, Sackpfeife (ugs. Dudelsack), Schalmei, Nyckelharpa, Harfe, Cister, Trumscheit, Hackbrett, Tabla, Davul und Klangbaum. Im Sommer 2018 wird es eine weitere Fortsetzung der erfolgreichen Burgentour geben auf insgesamt sechs ausgewählten Burgen und Schlössern. Am 19.7.2018 wird IN EXTREMO es auf der Esslinger Burg ordentlich krachen lassen!