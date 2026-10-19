In Facetten

Mal laut, intensiv und schrill – mal sanft, zart und ruhig.

Die Ausstellung des Offenen Ateliers zeigt sich auch dieses Mal facettenreich, vielseitig und ausdrucksvoll und lädt dazu ein, sich inspirieren, anregen und auf unterschiedlichen Ebenen berühren zu lassen.

Ebenso unterschiedlich wie die Werke und Künstler*innen zeigen sich zwei Mal pro Woche auch die Ateliers im Klinikum Christophsbad in Haus 5. Hier geht es mal still, fast kontemplativ, mal laut und experimentell zu. Die Werke zeugen von dieser Lebendigkeit, die eine kreative, ausdrucksstarke und vielschichtige Gemeinschaft bereits über viele Jahre geformt hat. Somit steht der Raumbegriff im Titel sowohl für den konkreten Raum ebendieser Ateliers, als auch den metaphorischen Raum im Sinne der Begegnung mit sich selbst, anderen und dem eigenen entstehenden Werk.

Ausstellung des Offenen Ateliers

Vernissage am Donnerstag, 19.11.2026 | 17:30 Uhr

Galerie beim Café am Park (Haus 21)

Ausstellung bis 08.04.2027 | Eintritt frei