IN FLAMES sind das Maß aller Dinge im Modern Metal. Am 18. November bringen die schwedischen Überflieger ihr neues Album "The Great Deceiver" mit nach Ludwigsburg in die MHP-Arena.

Gäste: At The Gates, Imminence, Orbit Culture

Seit drei Jahrzehnten überzeugen die ursprünglich im Melodic Death Metal angesiedelten, mittlerweile stärker dem Modern Metal zuzurechnenden IN FLAMES mit kreativer Konstanz. Ständig entwickeln sich die Schweden weiter, öffnen sich für neue Genres und Einflüsse. Diese so mutigen wie unvorhersehbaren Entwicklungen demonstrieren ihre 13 bislang veröffentlichten Alben, auf denen stetige Besetzungswechsel immer wieder neue Sound-Ansätze mit sich brachten. Dies zeigt sich insbesondere am Gesang, der von gutturalen Growls über markerschütternde Screams bis zum melodischen Klargesang jede Facette umfasst. Mittlerweile ist von den Gründungsmitgliedern keiner mehr dabei; die Kreativität der Band wird vielmehr bestimmt von den 1995 eingestiegenen Gitarristen Björn Gelotte und Anders Fridén. Sie bilden mit Gitarrist Niclas Engelin die IN FLAMES-Basis. Auf dem kommenden Album wird man nun erstmals die neue Rhythmusgruppe aus Bassist Bryce Paul und Drummer Tanner Wayne hören können.

Auf ihrer Tour werden IN FLAMES begleitet von einem massiven Brett an fantastischen schwedischen Metalbands. Allen voran die ebenfalls aus Göteborg stammenden At The Gates, die führenden Protagonisten des schwedischen Death Metal. Ebenfalls mit dabei sind die schwedischen Metalcore-Garanten Imminence sowie das aus dem schwedischen Eksjö stammende Melodie-Death-Metal-Quartett Orbit Culture.