In Kooperation mit dem Kath. Bildungswerk: "Nimm hin mein Lied"

Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger und Musik und Liedvertonungen von Hartmut Scheyhing.
Hartmut Scheyhing und Claudia Dölker
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Katholischen Kirche Feuchtwangen Untere Torstraße 39, 91555 Feuchtwangen
Konzerte & Live-Musik
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Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger und Musik und Liedvertonungen von Hartmut Scheyhing.
Hartmut Scheyhing und Claudia Dölker
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