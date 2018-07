Are you ready for the hottest Dancehall & Hip Hop Party in town? Top10 bringt auch die erfolgreichste DJane aus Holland!

Im Gepäck hat DJane WEF jede Menge Dancehall, Ragga, RnB, Afrobeats,Classics und die neusten Club Banger!

Freut euch auf wunderschönen Ladys, göttliche Musik undeine heiße Party mit unserem internationalen Special Guest...