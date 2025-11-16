In majn harzu brent a fajer

JONTEF, der Name ist Programm: Jontef bedeutet Festtag mit Musik und Theater, ein Festtag der „kleinen Menschelach“.

Dies gilt nicht nur im jüdischen Schtetl der Vergangenheit, sondern auch heute hier und anderswo, wo Menschen sich begegnen, sich verlieben und verlieren, bekriegen und versöhnen.

Ohne großen technischen Aufwand, nur durch Wort und Musik und die virtuose Beherrschung der Instrumente erweckt Jontef die überschäumende Lebensfreude, den augenzwinkernden Humor und die Melancholie der Welt des Schtetls wieder zum Leben.

Der in Israel gebürtige Sänger und Schauspieler M. Chaim Langer entfaltet sein großes komödiantisches Talent beim Vortrag der Geschichten und Anekdoten aus der Welt des jüdischen Humors.

Gruppe JONTEF, Tübingen, das aktuelle Programm