In meine Hände habe ich Dich gezeichnet

Zwei Altergenossen unterschiedlicher musikalischer Prägung stehen im Fokus eines ungewöhnlichen Passionskonzertes in der Ansbacher Gumbertuskirche am 21. März: der Italiener Domenico Scarlatti mit seinem zehnstimmigen Stabat Mater und Johann Sebastian Bach mit dreien seiner zum Teil doppelchörigen Motetten. Beide markieren mit ihren groß besetzten motettischen Werken den Endpunkt der großen venezianischen Musiziertradition mit mehreren Chören. Sie einander gegenüber-zustellen ist von besonderem Reiz und hat sich der CoroCantiamo aus Erlangen vorgenommen. Ergänzt wird das Programm von Passionsvertonungen des Venezianers Antonio Lotti, sowie der deutschen Barockmeister Johann Kuhnau und Andreas Hammerschmidt. Auch zwei Choralbearbeitungen zur Passion werden an der Wigleb-Orgel zu hören sein.