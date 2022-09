In meinem Körper ist was los

In dieser interaktiven Lesung bricht Frau Dr. Mottl-Link mit ihrem Publikum zu einer spannenden Reise durch den menschlichen Körper auf und zeigt, was sich in seinem Inneren abspielt und wie er funktioniert.

Bei der abenteuerlichen Erkundungstour wird sie von Reiseführer Coli, dem roten Erklärbakterium unterstützt.

Gespickt mit viel Humor gibt die Autorin kindgerechte Antworten auf allerlei Fragen: Wie heilt eine Wunde? Warum bekommt man Durchfall und was kann man gegen Halsschmerzen tun?

Für Kinder ab 4 Jahren. Dauer: ca. 45 Min.