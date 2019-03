„Die Zutaten sind schlicht, das Ergebnis verblüffend. In my room des Freiburger Shibui Kollektivs lebt vom Dialog zweier Körper mit allerlei Materialien. Neben der Tänzerin Emi Miyoshi und dem bildenden Künstler Jürgen Oschwald haben Dinge ihren Auftritt, die wir weniger im Theater als im Baumarkt suchen würden.

Mit Seilen, Klebebändern, Stangen, Brettern und Kisten schafft Jürgen Oschwald vor den Augen der Zuschauer*innen eine sich ständig wandelnde Landschaft, in der sich Emi Miyoshi bewegt. Die Dinge dienen ihr als Partner für ein Duett oder stellen ein Hindernis für die Fortbewegung dar. Dank der Tücke des Objekts wird auch der Schöpfer der Landschaft bald ins Geschehen verwickelt und zum körperlichen Einsatz gezwungen. Beeindruckt war die Jury vor allem von der Hingabe der beiden Körper an das Material und der schier unerschöpflichen Suche nach immer wieder neuen Herausforderungen. Nach der bei 6 Tage Frei 2017 preisgekrönten Produktion Morinonaka ein weiterer Meilenstein des Kollektivs in der Erforschung des Zusammenspiels von Tanz und Installation.”- Jury

Gemeinsam mit dem Freiburger Künstler Jürgen Oschwald erkundet die Tänzerin und Choreografin Emi Miyoshi seit 2014 neue Formen des Zusammenspiels von Installation und Tanz. Vorläufiger Höhepunkt dieser Kooperation war die Performance Morinonaka – im Wald über zerstörte Landschaften, die mit dem Tanz- und Theaterpreis der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg 2017 ausgezeichnet wurde. Die neue Produktion In my room widmet sich nun der tänzerischen und bildhauerischen Erforschung des Raumes. Körper und Bewegung der Tänzerin reagieren unmittelbar auf die von Jürgen Oschwald durch Objekte und temporäre Skulpturen permanent veränderte Bühnensituation. Es entstehen eindrucksvolle Bilder mit einer Vielzahl an Bewegungsmotiven, die das Beziehungsgeflecht und den Facettenreichtum der beiden Akteure widerspiegeln. Oft genügt ein kleiner Anstoß, damit die Welt sich einem neu offenbart. Die Premiere von In my room fand im Mai 2017 im E-Werk Freiburg statt. www.emimiyoshi.de SHIBUI Kollektiv Für die Choreografin Emi Miyoshi haben sich durch die Kollaboration mit Installations- und audiovisuellen Künstlern neue Möglichkeiten und Formen der Fusion von Tanz und Kunst eröffnet. Das hat sie zu der Gründung des SHIBUI Kollektiv bewogen. Das Kollektiv hat sich zum Leitmotiv gemacht, durch genreübergreifende Zusammenarbeit über Jahre hinweg die Möglichkeiten der Ausdrucksformen und Vorstellungskraft zu erweitern – immer ausgehend vom Tanz als Ausgangsmedium, als „Leitform“ des Ausdrucks. Für jedes Projekt werden Tänzer*innen und Gastkünstler*innen aus verschiedenen Genres eingeladen und eine Kollaboration mit Tanz angestrebt, um ein gemeinsames Werk zur Aufführung zu bringen. Shibui ist ein japanisches Wort, dass sich auf die Ästhetik der einfachen, bescheidenen und raren Schönheit bezieht – aber einer Schönheit, die anecken und einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen kann und sich gegen den kurzlebigen Trend stellt. Emi Miyoshi Emi Miyoshi, geboren in Japan, studierte Tanz an der Universität Ehime. Sie kreierte eigene Arbeiten und gründete 1999 das Tanzkollektiv „yummydance“ mit sechs Tänzerinnen. Gleichzeitig ist sie als Choreographin mit eigenen Stücken tätig. Ihre Tanzstücke wurden auf verschiedenen Tanzfestivals gezeigt, u.a. beim Toyota Choreography Award 2005 (Tokio), Yokohama Solo-Duo Competition 2005 (Yokohama), beim Tanzfestival dampf 05 (Köln), bei tanz NRW 07 (Köln), beim International tanz festival 2006 und 2008 (Freiburg). Ab 2005 arbeitete sie in der Tanzkompanie „Pretty Ugly Tanz Köln“ am Stadttheater Köln unter der Leitung von Amanda Miller. 2008 war sie Stipendiatin der Kunststiftung NRW. Seit 2008 arbeitet sie in Freiburg als Choreografin und Tänzerin in verschiedenen Projekten mit Kindern, Künstler*innen, Musiker*innen und Tänzer*innen. 2016 erhielt Emi Miyoshi eine 3-Jährige Konzeptionsförderung des Kulturamts der Stadt Freiburg. Im Oktober 2016 wurde ihr Stück Morionaka – im Wald mit dem Tanz- und Theaterpreis der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. In Kooperation mit dem E-WERK Freiburg und Tanztendenz München e.V.

Mit freundlicher Unterstützung vom Kulturamt der Stadt Freiburg, Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, LBBW und der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau.

KONZEPT, INSZENIERUNG & CHOREOGRAFIE Emi Miyoshi

INSTALLATION & PERFORMANCE Jürgen Oschwald

TANZ Emi Miyoshi

MUSIK & SOUND Ephraim Wegner, Annette Rießner

DRAMATURGISCHE UNTERSTÜTZUNG Emma-Louise Jordan

LICHT Markus Frietsch

FOTO & VIDEO Marc Doradzillo