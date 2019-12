In Residenz: Zwei Erwachsene und ein Kind

Wir suchen Interessierte, die an Testläufen zum Projekt ZWEI ERWACHSENE UND EIN KIND teilnehmen!

ZWEI ERWACHSENE UND EIN KIND ist ein voll-automatisiertes Tanztheater voller Überraschungen – auch für die Menschen auf der Bühne, denn das Stück wurde nie zuvor geprobt. Gemeinsam entdecken die Performer*innen und das Publikum was passiert, wenn wir das „Nicht-Wissen“ über andere Menschen und die Welt insgesamt voraussetzen und uns damit den Konventionen und Bequemlichkeiten verinnerlichter Normen widersetzen.

Der Moment, in dem wir jemanden zum ersten Mal auf der Bühne sehen, ist aufregend. Wir wissen nicht, wer die Personen sind, wen oder was sie repräsentieren oder ob sie überhaupt jemanden oder etwas darstellen. In dieser Performance haben auch die Darsteller*innen keine Ahnung. Sie begeben sich gemeinsam auf die Suche und versuchen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Stück spielt mit unserem Bewusstsein und präsentiert verschiedene mögliche Interpretationen. Handelt es sich um eine Familie? Hat sich das Kind verirrt? Hat das Kind das Sagen? Was haben diese Menschen erlebt, was verkörpern sie?

Mitmachen können Erwachsene jeden Alters und Kinder zwischen ca. 8 und 10 Jahren.

Bitte um Anmeldung mit Terminangabe möglichst bis 19.12. unter kontakt@theaterrampe.de