In Search - Film Filmemacherin Beryl Magoko

Der Weg im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung ist steinig und lang. Schätzungen zufolge sind weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen von (FGM), so der internationale Fachbegriff, betroffen.

Die Filmemacherin Beryl Magoko ist eine davon.

Jährlich kommen drei Millionen Beschneidungen hinzu. Magoko kann und will das nicht länger stillschweigend hinnehmen. Ihr subjektiv gefärbter Dokumentarfilm macht nachvollziehbar, warum es selbst aufgeklärten Frauen wie ihr schwerfällt, das in der Kindheit erlittene Trauma zu überwinden.

Die Regisseurin wuchs in einem kleinen Dorf in Kenia auf. Obwohl ihre Mutter dagegen war, wurde ihre Tochter verstümmelt. Damals seien weder die Kirche noch der Staat gegen Beschneidungen gewesen, sagt sie. Familienmitglieder hätten Druck ausgeübt. Ihre Tochter wiederum wusste es schlicht nicht besser. In der kleinen Welt dieses kleinen Mädchens war jede Frau beschnitten. Von den Folgen, unter denen Beryl Magoko jahrzehntelang litt, erfuhr sie erst zwei Monate nach ihrer Beschneidung in der Schule.

Heute leidet Magoko nicht mehr. Sie hat sich einer rekonstruktiven Operation unterzogen, in der der äußere Teil ihrer Klitoris und die kleinen Schamlippen mittels plastischer Chirurgie wiederhergestellt wurden. Magokos verschlungener Weg dorthin ist Teil ihres Films. Ein Kamerateam begleitet sie bei Arztbesuchen und im Operationssaal. Sie unterhält sich mit anderen Betroffenen, sie stellt kritische Frage und hinterfragt sich selbst. Eine nachdenkliche Reise zu ihrer ganz persönlichen Weiblichkeit, die ihr ihrem Empfinden nach im Kindesalter genommen wurde.