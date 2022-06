Wie sieht unser Leben in 70 Jahren aus?

Was wünschen wir uns am meisten? Und was ist überhaupt Zeit? Der Bürgerchor bringt dazu Gedanken, Erläuterungen, Gefühle und Gedichte auf die Bühne. Mal visionär, mal konkret, dann praktisch oder träumerisch, auf jeden Fall divers. Nur in einem sind alle sich einig: im Wunsch nach mehr Frieden und gegenseitigem Verständnis. Der Angriffskrieg auf die Ukraine scheint dies ins Gegenteil verkehrt zu haben – und doch: Wenn aus Zukunft Gegenwart wird, ist der Einfluss der Vergangenheit ebenso groß, wie das, was wir für (un)möglich halten.