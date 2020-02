Fragmentarische Liebesballade über zwei Menschen in einem Hongkonger Mietshaus: Hongkong, 1962. Der Zeitungsredakteur Chow Mo-Wan und die Sekretärin Su Li-Zhen ziehen am gleichen Tag in ein dicht gedrängtes Miethaus. Als sie, zu Freunden geworden, feststellen, dass ihre Ehepartner ein Verhältnis haben, werden sie selbst, zögernd und einsam, Liebende, die sich heimlich treffen. Doch lange währt die fragile Beziehung nicht. Wong Kar-Wai erzählt mit „In the Mood for Love“ eine weitere seiner wunderbaren Großstadtgeschichten über Liebe und Sehnsucht. Im Erzählstil extrem reduziert, beinahe fragmentarisch, entwirft die auf eigenen Erinnerungen basierende Ballade ein hingebungsvolles Melodram, in dem Blicke, Töne, Farben und Gegenstände alles bedeuten können.

Wong Kar Wai

Hongkong 2005, 98 Min.

mit Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-wai, Rebecca Pan, Lai Chen, Lam Siu-ping u.a.