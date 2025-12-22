In the Shades of the Mulberry

Musikalischer Erzählabend mit Raphael Rodan, Sahand Sahebdivani und Mary Aygetsy

Erleben Sie einen Abend voller intimer Geschichten und unerwarteter Lacher, wenn der iranische Geschichtenerzähler Sahand Sahebdivani und der israelische Geschichtenerzähler Raphael Rodan die Bühne betreten.

Verbunden durch eine tiefe, jahrzehntelange Freundschaft, teilen sie persönliche Geschichten, die in Konflikten, Verbindungen und Liebe verwurzelt sind. Gemeinsam besuchen sie „das Haus, in dem ihre Mütter aufgewachsen sind“ – ein imaginäres Zuhause unter dem Maulbeerbaum, wo Erinnerungen, Mythen und Identität miteinander verflochten sind. Mit Humor, Herz und einem Hauch von Rebellion bieten sie einen seltenen Einblick in das, was passiert, wenn zwei ungewöhnliche Freunde Geschichten dem Schweigen vorziehen. Begleiten Sie uns unter den Schatten des Maulbeerbaums – und sehen Sie, was dort wächst. Die Geschichten werden begleitet vom engelsgleichen Gesang von Mary Aygetsy, die armenische Volkslieder zum Leben erweckt.

Raphael Rodan wurde in Israel geboren und ist Theatermacher und Geschichtenerzähler, der heute in den Niederlanden lebt. Seine Ausbildung absolvierte er an der School of Speech and Drama (Harduf) und am Actors Temple in London. Bekannt ist er für seine persönlichen und mythischen Erzählungen, die geteilte Identitäten miteinander verbinden.

Sahand Sahebdivani ist ein niederländisch-iranischer Geschichtenerzähler, Gründer des Mezrab House of Stories in Amsterdam. Seine Arbeit beschäftigt sich mit Exil, Erbe und kollektivem Gedächtnis.

Mary Aygetsy wuchs in Armenien auf, umgeben von einem reichen musikalischen Erbe ihrer Musikerfamilie. Schon in jungen Jahren tauchte sie in die Welt der Musik ein, sang armenische Volkslieder und im örtlichen Kirchenchor. Ihre Leidenschaft für traditionelle Musik führte dazu, dass sie die Shushiki-Band mitbegründete, ein Trio, das international auftritt. Neben ihren Auftritten dirigiert Mary gerne Chöre und teilt ihre Liebe zur armenischen Musik und Kultur.

In englischer Sprache