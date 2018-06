in the suburbs: BRTHR

Nach „Strange Nights“ veröffentlichen die Stuttgarter BRTHR im diesjährigen September bei dem Hamburger Label Backseat ihr zweites Album namens "A Different Kind Of Light". Wir wollten sie nach dem schönen I Am Oak – Supportslot sowieso nochmal verpflichten, haben die erste Single gehört, dabei an den Stadtstrandabschlussabend gedacht und gemerkt: das passt! Musik, die eine(n) glücklich macht, ohne irgendjemandem etwas beweisen zu wollen oder zu müssen.