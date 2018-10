in the suburbs: Luka

Luka ist eine junge Rotterdamer Band rund um Lisa Lukaszczyk. Mit farbenfroher und kontrastreicher Stimme und ihrem ehrlichen Songwriting, inspiriert von Bon Iver, Feist und Patrick Watson, schaffen sie es sofort, die Zuhörerschaft in ihren Bann zu ziehen. 2014 kam die Debüt-EP “Change of Seasons” auf den Markt, 2018 folgte die zweite Veröffentlichung. Für einen Ersteindruck wärmstens zu empfehlen, ist ihr Live-Gastspiel bei den Sofar-Sessions in Utrecht.

in the suburbs ist eine neue Konzertreihe in Esslingen, die vom Kulturzentrum Dieselstrasse in Zusammenarbeit mit Tante Gerdas Kulturpalast im Frühjahr 2018 ins Leben gerufen wurde. An den genannten Standorten finden von nun an regelmäßig Live-Musikveranstaltungen statt. Präsentiert wird zeitgenössische Populärmusik, die sich die Freiheit nimmt, eigenständig und auch mal unangepasst zu sein – warm welcome in the suburbs.