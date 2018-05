in the suburbs: Vague / Kaufmann Frust

Mit Land präsentiert die Wiener Gruppe VAGUE im Juni 2018 ihr zweites Album. Entstanden ist ein hoch diverses, anspruchsvolles Album, das die altbekannte Handschrift der Gitarrenband trägt. Nach ihrer Debut-EP Tempdays (2015) und ihrem gefeierten Longplayer In the Meantime (2016) folgt mit Land die stilistisch ausgereifteste Platte. Land versammelt vierzehn Stücke, die ein Gefuhl der Sensibilität und Offenheit vermitteln und zugleich von der unverkennbaren Nonchalance und Leichtigkeit der funf Jungs geprägt sind. Wir können Land betreten, es innig betrachten oder uns auch genüsslich in ihm verlaufen, aber auch die Möglichkeit eines anderen Miteinanders entgegen stereotyper Rollenbilder darin entdecken. Fans der ersten Stunde durfen sich uber eine neue Souveränität des Sounds freuen. Bei Land kommt wieder die VAGUE kennzeichnende Vielseitigkeit zu tragen, die durch die unterschiedlichen Stile der drei Songwriter und Sänger (Konstantin Heidler, Gabriel Hyden sowie Simon Dallaserra) entsteht. VAGUE verzichten auf eine klassische Hierarchie von Gesang und Lyrics abwärts zur restlichen Instrumentierung. Im häufigen Wechsel zwischen den Instrumenten und im Konsens des Experimentierens findet die Gruppe ihren Sound.Fotocredits: Gabriel Hyden

Kaufmann Frust

Nach der hochgelobten Single Hinter den Fenstern und der fünf Lieder umfassenden EP Unter den Augen, die im Frühjahr 2016 auf dem von Anne und Ralv Milberg gegründeten Label Chicos Records erschienen ist, haben Kaufmann Frust im dritten Jahr seit der Gründung ihr Debut-Album Aus Wachs aufgenommen. Im Mittelpunkt des Albums steht die erzählerische Auseinandersetzung mit den Dimensionen von Aufbrechen, Zurücklassen und Innehalten. Der erzwungene Aufbruch in die Ferne, die Flucht in Exzess und in die Irrwege der eigenen Psyche, als auch der Abstieg hinab in die eigene Geschichte. Aus Wachs ist ein Album mit vielschichtigen Lesarten geworden. Die liebevolle und aufwändige Produktion von Ralv Milberg darf als subtile Hommage an Talk Talks Laughing Stock gesehen werden. Angefangen mit einer Band und Produzenten an den Rande des Wahnsinns treibenden Live-Aufnahme Session, wuchs zwischen den ersten Frühlingstagen und dem letzten Sommertag 2017 ein Album in Erzählform heran, das für alle Beteiligten zu einem Wagnis wurde. Ein oft verzweifelter Blick in vier Köpfe, durch acht Augen und eine Niederschrift von Fragmenten, die über die letzten drei Jahre und während über 50 gespielter Konzerte in vier verschiedenen Ländern langsam eine Form annahmen. Bei allen Slow-Core, Post-Punk und Krautrock Elementen ist Aus Wachs aber letztendlich auch ein schwermütiges und aufreibendes, modernes Pop-Album.Fotocredits: Ilkay Karakurt