In unserer Reihe: "BassBar Live Acts" im Pappelgarten! (Jeden Donnerstag)

Diesmal Beginn ausnahmsweise schon um 18.00 Uhr

5 Profimusiker auf Abwegen…. Ursprünglich als klassische Orchestermusiker ausgebildet, haben die fünf Musiker dennoch ihre musikalischen Wurzeln von ihren Anfängen im heimatlichen Musikverein nie vergessen. Was abends als „Gaudi“ nach dem Orchesterdienst bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit ein paar Polkas, Walzer und Ländler begann, hat bald zur Gründung eines festen Ensembles geführt. So entstand die Echaz Musi. Mit guter Stimmung und viel Spielfreude kümmert sich das Ensemble in ihrem Repertoire um traditionelle Evergreens der Blasmusik sowie Neues und längst Vergessenes.

Bei unseren "BassBar Live Acts" ist der Eintritt immer frei, um Spenden wird gebeten.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Bei schönem Wetter finden die Konzerte im Biergarten statt, bei schlechtem im Saal.

Da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Dieses Mal: Echaz Musi

Blasmusik von Profis

Eintritt frei, Spenden erwünscht