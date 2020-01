In welchen Städten wollen wir leben?

Werden bei der Stadtplanung der Zukunft aktuelle gesellschaftliche Situationen beachtet? Welche Konzepte gibt es, die die Herausforderungen wie Migration, Klimakrise, Wohnungs-mangel und andere politisch drängende Themen berücksichtigen? Wie sehen diese aus?

Neben ihrer Professur an der Kunstakademie Stuttgart leitet Fabienne Hoelzel das Städtebau- und Planungsbüro FABULOUS URBAN, mit dem sie zurzeit in Slum-Aufwertungsprojekte in Lagos/Nigeria involviert ist. Außerdem hat sie in Stadtentwicklungsfragen in Zürich und São Paulo gearbeitet. An diesem Abend wird sie sich den Fragen, Hoffnungen und Visionen der beiden jungen Jahrespraktikantinnen im Forum 3, Emely Kireta und Marie Weber-Liel, stellen.