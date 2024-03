Am 04. April führt die Agentur für Arbeit Donauwörth / Dillingen zum 13. Mal ein „Speed Dating“ für junge Leute mit Hochschulreife durch, die sich für ein duales Studium in den Studienbereichen Technik, Wirtschaft und Verwaltung interessieren. Diese haben hier die Möglichkeit siebzehn Arbeitgeber aus der Region in lockerer Atmosphäre kennen zu lernen – nach dem Motto: „In wenigen Minuten zum dualen Studienplatz“.

Es besteht nicht nur die Möglichkeit, sich zu informieren, sondern gleichzeitig auch ein kurzes „Kennenlerngespräch“ zu führen. Sehr wichtig ist, dass ein Lebenslauf mit Bild und eine Kopie des letzten Zeugnisses im Gepäck dabei ist. Beschäftigte der Agentur für Arbeit stehen während der Veranstaltung ebenfalls als Ansprechpartner bereit.

Folgende Firmen beteiligen sich an der gemeinsamen Veranstaltung und bieten für 2025 duale Studienplätze an:

• AIRBUS, Donauwörth

• BSH Hausgeräte GmbH, Dillingen

• Bundesagentur für Arbeit, Donauwörth

• Dehner GmbH &Co.KG, Rain am Lech

• Druckerei C. H. Beck oHG, Nördlingen

• Eisen-Fischer GmbH, Nördlingen

• Josef Gartner GmbH, Gundelfingen

• Gartner Extrucion, Gundelfingen

• Grenzebach Maschinenbau GmbH, Bäumenheim

• Molkerei Gropper GmbH &Co. KG, Bissingen

• Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt

• Hama GmbH & Co.KG, Monheim

• Lusini Service GmbH, Wertingen

• SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH, Nördlingen

• Stärkere Stoffe Georg Wagner KG, Wertingen

• Stiftung Sankt Johannes, Marxheim

• Valeo Schalter und Sensoren GmbH, Wemding

Wann: In den Osterferien, am Donnerstag, 04. April 2024

Wo: Agentur für Arbeit Donauwörth, Zirgesheimer Str. 9, 86609 Donauwörth