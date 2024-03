Musicals meets circus

Dominik Halamek's MUSICAL MEETS CIRCUS - Eine magische Reise durch die Welt der berühmtesten Musicalsongs und atemberaubender Artistik!

In dieser spektakulären Show verschmelzen die größten Hits aus den bekanntesten Musicals mit akrobatischen Einlagen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dominik Halamek's CIRCUS OF FANTASY präsentiert eine einzigartige Mischung aus Musik, Tanz und Artistik.

Die Bühne erstrahlt in einem bunten Lichtdesign, während die Profi-Künstler in aufwendigen Kostümen die Zuschauer mit auf eine fantastische Reise nehmen. Von den gefühlvollen Klängen aus „The Greatest Showman“ bis zu den mitreißenden Beats von „Queen“ – für jeden ist etwas dabei. Lasst Euch in eine Welt entführen, in der sich Melodie und Bewegung zu einem harmonischen Ganzen verbinden.

Erlebt die Magie von MUSICAL MEETS CIRCUS – eine Show, die Herzen höherschlagen lässt und den Zauber des Broadways auf die Bühne bringt!