INA FORSMAN – „After Dark Hours“

Macht euch bereit – ein Sturm aus Soul kommt aus dem Norden! Ina Forsman, Finnlands eigene Retro-Soul-Powerfrau, bringt mit ihrer Album-Release-Tour eine unvergleichliche Magie auf die Bühne.

Als „Soul-Witch of the North“ ist sie weit mehr als eine Singer-Songwriterin – sie ist eine leidenschaftliche Performerin, die mit ihrer Stimme und ihrer Musik ganze Welten erschafft. Die neuen Songs? Ein Erlebnis für sich. „After Dark Hour“ taucht tief in die Essenz des Soul ein und verbindet zeitlosen Vintage-Sound mit modernem Storytelling. Ina Forsmans Musik entzieht sich jeder Schublade – sie ist authentisch, kraftvoll und voller Emotionen. Ihre Stimme trägt eine rohe Ehrlichkeit in sich – eine Mischung aus Wärme und Rauheit, die das Herz berührt und die Seele bewegt. Mit diesem Album schlägt Ina Forsman ein neues Kapitel auf: Intensiv, soulig und mit ihrer ganz eigenen Note. Macht euch bereit für eine Reise, die weit über den letzten Ton hinaus.