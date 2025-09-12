Ina Z. spielt: Die Märchentante

Die Märchentanten, Schauspiel, Musik, Erzählkunst und Klangreise für Menschen jeden Alters.

Kann man heute noch die alten Märchen erzählen? Die Märchentanten wissen die Antwort!

Sie erzählen die Geschichten, die alle auswendig zu kennen glaubten mit einem so frischen Elan, dass den Zuschauern die Ohren übergehen. Sie erfinden Nebenhandlungen, beziehen ihr Publikum mit ein und improvisieren wild drauflos, um schließlich atemlos am glücklichen Ende einzutrudeln. Das Ganze wird begleitet, beflügelt und angetrieben durch virtuoses Harfenspiel und andere Klangerlebnisse; das Publikum lernt Instrumente kennen, die es noch nie gesehen oder gehört hat und die wunderbar zart oder wolkenbruchartig gewaltig sein können.

Ina Z tritt seit 30 Jahren als Gauklerin und Sängerin auf. Mit augenzwinkerndem Charme ist sie Erzählerin und Darstellerin in einem und haucht jedem Charakter ein ganz eigenes Leben ein.

Anja Stevenson ist Harfenistin und Klangkünstlerin. Mit sensiblen Fingern erspielt sie Räume und Atmosphären für die Geschichten und lässt sie dadurch wahr werden.

Gemeinsam schaffen sie eine magische Welt, die Groß und Klein in den Bann zieht.