inblue - handmade music & voices

Die Band "inblue" um den Gitarrisen/Bassisten Roland "Lou" Hank bringt ständig neue Konstellationen aus lokalen und überregionalen Musikerinnen und Musikern zusammen um „handmade music“ Musik in allen möglichen Stilrichtungen zu präsentieren.

Jan Martin & Leo Enders: Die beiden Gitarrenkünstler und Sänger aus Schwäbisch Hall musizieren seit knapp 10 Jahren gemeinsam in diversen Besetzungen, mit welchen sie bundesweit unterwegs sind wie z.B. Caravel, Heroes, Rolling Oranges, Southbound Allstars,… Markant ist ihr aufeinander abgestimmtes Gitarrenspiel in Verbindung zum zweistimmigen Gesang. Im akustischen Format widmen sie sich zusammen mit Lou Hank am Bass den Perlen der Rock- und Pop-Musikgeschichte, insbesondere der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts.

www.inblue-music.de