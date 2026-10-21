Incantations

Das Sirius Quartett gehört zu den international profiliertesten Ensembles für zeitgenössische Kammermusik.

Die vier Musiker verbinden kammermusikalische Genauigkeit mit einer improvisatorischen Leichtheit, die man in klassischen Konzertsälen nur selten erlebt. Seit ihrem Debüt in der legendären New Yorker Knitting Factory spielen sie weltweit auf bedeutenden Podien wie der Carnegie Hall, der Lincoln Center’s Alice Tully Hall, dem Beijing Music Festival, der Kölner Musik Triennale oder Taiwans größtem Jazzfestival.

Das Ensemble, dessen Mitglieder gleichermaßen Komponierende wie Interpretierende sind, entwickelt fortwährend eigene Werke und erweitert das Klangspektrum des Streichquartetts durch ungewöhnliche Spieltechniken, mitreißende Improvisationen und moderne Grooves. Ihre Programme verbinden Avantgarde, Jazz, Post-Rock, Weltmusik und klassische Traditionen und definieren das Genre Kammermusik neu.

Mit regelmäßigen Uraufführungen bedeutender Komponist*innen und eigenen Projekten wie dem Progressive Chamber Music Festival in New York und München setzt das Sirius Quartett künstlerische Maßstäbe und eröffnet der Kammermusik der Gegenwart neue Wege. Dieses Konzert zeigt, wie grenzenlos vielfältig ein Streichquartett zwischen Präzision und Freiheit klingen kann.