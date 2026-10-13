INDECENT BEHAVIOR ist eine Heavy-Pop-Punk-Band, die sich mit energiegeladenen Live-Shows, großer Nähe zum Publikum und eingängigen, zugleich emotionalen Songs als feste Szenegröße etabliert hat. Am 19. November sind die Saarländer im Goldmark's in Stuttgart zu Gast.

INDECENT BEHAVIOR leben in einer Welt voller Eindrücke – und genau diese fließen in ihre Musik ein. Zwischen Reizüberflutung, Erwartungsdruck und dem Gefühl, in einer zunehmend unverständlichen Welt zu stehen, entstehen Songs für all jene, denen es manchmal einfach zu viel wird. Für Menschen, die nach einem Ort suchen, an dem sie sich verstanden und angenommen fühlen. Nach den Alben „Outnumbered“ (2018), „Bright Days“ (2020) und „Therapy In Melody“ (2023) präsentieren INDECENT BEHAVIOR mit „SICK“ ihr viertes Studioalbum. Das Werk greift genau diese Themen auf und ist ein musikalisches Ventil für Überforderung, Unsicherheit und den Wunsch nach Halt. INDECENT BEHAVIOR stehen für ehrlichen, modernen Pop-Punk mit Haltung – laut, emotional und nah an der Realität ihrer Generation.