Kindertheater TamBambura „Die Bienenkönigin“

Das Brüder-Grimm-Märchen als Theaterstück.

Drei Königssöhne ziehen durch die Welt. Immer wieder rettet der Jüngste, welcher Dummling genannt wird, verschiedene Tiere, wie Ameisen, Enten und Bienen vor seinen älteren Brüdern. Als es darum geht drei schwierige Aufgaben zu lösen, um das Schloss zu entzaubern, helfen die Tiere, zu allerletzt die Bienenkönigin dem Jüngsten in seiner Not. Nur so werden die Königstöchter aus dem Schlaf befreit...

Das Theaterstück vermittelt die Liebe zur Natur und die Achtung vor den Lebewesen auf der Erde, im Wasser und in der Luft ... und wie mit Mut und Entschlossenheit viel Gutes erreicht werden kann.

Fernab von Klamauk und Verfremdung wurde das Märchen in seiner ursprünglichen Form belassen. In der Inszenierung wurde der Text der Brüder Grimm weitgehend im Original beibehalten. Nur wenig wurde in direkte Rede umgewandelt bzw. hinzugefügt, um die Charaktere zu verstärken oder um das Bewusstsein für die Natur detailreicher hervorzuheben.