"Indianer Inuit: Das Nordamerika Filmfestival" wurde 2004 vom künstlerischen Leiter Gunter Lange und von Dr. Sonja Schierle (ehemals Kuratorin der Nordamerika Abteilung des Linden-Museums Stuttgart) gegründet.

Die Veranstaltung ist einzigartig in Europa und räumt auf mit gängigen Klischees. Im Programm des Festivals, welches im zweijährigen Rhythmus im TREFFPUNKT Rotebühlplatz stattfindet, befinden sich Spielfilme, Dokumentationen, Kinderfilme, Animationen und Musikvideos indigener Filmemacherinnen und Filmemacher aus Nordamerika, die – bis auf wenige Ausnahmen – in Europa zuvor nicht zu sehen waren.

Indigene Filmemacherinnen und Filmemacher behandeln Themen wie das soziale, wirtschaftliche und kulturelle (Über-) Leben in den arktischen Regionen und in den Indianerreservaten selbstbewusst. Trotz der Folgen brutaler Umerziehung indigener Kinder in sogenannten Residential- oder Boarding Schools, dem weitverbreitenden Alkoholproblem und der hohen Suizidrate, sind gerade in den vergangenen Jahren durch engagierte Projekte viele Erfolge zu verzeichnen, die den Erhalt der kulturellen Eigenheit und der politischen Souveränität fördern.

Ein Rahmenprogramm, bestehend aus Vorträgen, Konzerten und einem Seminar für Lehrer, macht "Indianer Inuit: Das Nordamerika Filmfestival" zu einem Bildungserlebnis ganz besonderer Art.