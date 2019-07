Indie Disko Classic meets New Indie

Wir bringen euch zum Schwitzen, Tanzen, Knutschen! Die Indie Disko ist das Geschenk von uns an euch. Wir ruhen uns nicht nur auf den Indie Classics aus, sondern mischen euch auch mit den neuesten Indie-Remixen und Neuerscheinungen und etwas Elektro-Pop auf!

Klingt gut? Ist gut. Halt mal mein Bier, ich muss jetzt tanzen!

Wir spielen für euch ! Two Door Cinema Club xArcade fire x Arctic Monkeys x Giant Rooks x lcd soundsystemx Crystal Fighters x Bonaparte xBilderbuch x whomadewho x The XX x Metronomy x Wanda x Von wegen lisbeth x Kraftklub x Alt J x Little Dragon x OK kid xFoals xAnnenMayKantereit x Wombats x spoon x kooks x parcels x Leoniden x moderat xFrittenbude x le tigre x whitest boy alive x The National x Future Island x Franz Ferdinand x Maximo Park x Robin x Alice Merton x Boy x Portugal the Man xVampire Weekend x 21 Pilots x Grossstadt Geflüster x Metronomie x Gurr x Billie Eilisch x The Strokes und viele ,viele mehr neu und CLassics

indiepop/Indierock / Elketropop/ indiefolk/ Garagenpop